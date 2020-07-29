В Петербурге толпы мусульман собрались у мечети на Курбан-байрам

Ранним утром 31 июля возле Соборной мечети в центре Петербурга собрались тысячи мусульман, чтобы поучаствовать в богослужении, посвященном одному из главных исламских праздников Курбан-байрама. Из-за притока верующих движение транспорта на Петроградской стороне было перекрыто.

Богослужения проходили с 04:30 до 05:30 утра. Множество мусульман не прислушались к рекомендациям главы Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада муфтия Равиля Панчеева, призывавшего молиться дома и смотреть онлайн-трансляцию. Мероприятие в этом году проходит в условиях пандемии коронавируса. На территорию мечети не допускаются люди, у которых есть симптомы инфекционных заболеваний.

В мечети верующие должны находиться друг от друга на расстоянии вытянутой руки и обязаны носить маски и перчатки. У каждого мусульманина должен быть с собой молитвенный коврик.