Торговый центр «Европолис» подал в суд на Смольный за закрытые фуд-корты

Сегодня, 18:22

Анна Лисова

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Торговый центр «Европолис» подал в суд на Смольный за закрытые фуд-корты

Закрытые фуд-корды послужили основанием для обращения в суд владельца торгово-развлекательного центра «Европолис». 

28 июля 2020 года в городской суд Петербурга обратилась компания «Европолис Балтик Рус». Об этом рассказал изданию «Фонтанка» управляющий партнер, владеющей ТРК компании Fort Group Максим Левченко. 

Он объяснил, что решение Смольного о запрете работы фуд-кордов не имеют никакого логического или нормативного основания. По его словам, в некоторых точках фуд-корты работают, а в других – нет. 

Понятно, что введенные ограничения стали причиной существенных убытков. Левченко отметил, что считает несправедливым то, что смогли открыться только «избранные» рестораны, а ТЦ разрешили работу в усеченном режиме, запретив работу кинотеатров, развлекательных зон и фуд-кортов. 

«Потому что они где-то работают, где-то не работают, рестораны, кафе все открыты. Какой-то выборочный подход: этим — можно, тем — нельзя. Нет никаких объяснений»,— подчеркнул бизнесмен.

По словам Левченко, он решил не унижаться в который раз и поэтому подал в суд на Смольный, чтобы добиться отмены действия антикоронавирусного постановления. 

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