В Комздраве Петербурга оценили вероятность новой волны коронавируса

Сегодня, 10:25

Анна Лисова

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В Комздраве Петербурга оценили вероятность новой волны коронавируса
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец предупредил о том, что в городе все еще сохраняется риск второй волны коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он отметил, в Северной столице значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, тем не менее, следует понимать высокий риск новой волны.

«Пока не изобретена вакцина, пока не создана в популяции прослойка переболевших либо иммунизированных пациентов, достаточный для прекращения циркуляции вируса, риск остается всегда. Риск второй волны объективно существует», - подчеркнул Лисовец.

Чтобы снизить вероятность второй волны, важно ответственное отношение населения к ситуации. В частности, не стоит забывать о необходимости социального дистанцирования. Также не следует игнорировать ношение масок. Лисовец отметил, что сейчас в Петербурге число новых госпитализаций из-за коронавируса в четыре раза ниже, чем на пике, тем не менее, каждому следует быть настороже. Но в целом, отмечает он, ситуация с коронавирусом в Петербурге «позволяет смотреть в будущее с оптимизмом».

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