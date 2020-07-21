Метро Петербурга названо худшим в России

Общероссийское объединение пассажиров приготовило рейтинг общедоступности и комфортности метрополитена в России. На последнем месте оказалось метро северной столицы. Лучшим было признано московское метро.

Оценка проводилась по нескольким критериям - время работы, возможности оплаты проезда, доступность. Всего оцениваемых параметров было 11. По итогам рейтинга, метро Санкт-Петербурга набрало всего 3,195 баллов.

В тройке победителей: лидирует метро Москвы - 5,89 балла, второе место принадлежит Казанскому метрополитену - 4,22 балла, на третьем месте - метро Самары - 4,12 балла.

Самое дорогое метро в Москве - 57 рублей, а самым дешевым оказалось метро в Нижнем Новгороде - 28 рублей и Новосибирске - 25 рублей.