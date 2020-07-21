В Петербурге Курбан-байрам 31 июля закроет трамвайный маршрут на Петроградке

В пятницу, 31 июля, в связи с одним из главных праздников мусульман будет закрыт один из главных трамвайных маршрутов Санкт-Петербурга. Уведомила об этом пресс-служба «Горэлектротранса». По ее информации, с 04:30 до 05:45 31 июля в связи с проведением в городе на Неве торжественных мероприятий, посвященных наступления одного из главных праздников мусульман - Курбан-байрама - трамвай №?6 проехать по Кронверкскому проспекту не сможет.

В этой связи в «Горэлектротрансе» попросили жителей и гостей Северной столицы скорректировать свои планы или маршрут. Курбан-байрам – один из главных праздников в исламе. Мусульмане всего мира отмечают окончание хаджа. Праздновать начинают спустя 70 дней после еще одного мусульманского праздника - Ураза-байрам. Курбан-байрам в переводе на русский - «праздник жертвоприношения». Добавим, что в Северной столице его будут отмечать в Соборной мечети.