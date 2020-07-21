Петербург снова оказался в пятерке городов по числу новых зараженных

Сегодня, 12:54

Александр Зуев

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Петербург снова оказался в пятерке городов по числу новых зараженных

Петербург снова оказался в пятерке российских регионов по числу новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщил 26 июля оперативный штаб, в городе зарегистрировали 175 новых случаев. Для сравнения, в Москве выявлены 683 случая, в Свердловской области - 241, в ХМАО и Нижегородской области - 192 и 177 соответственно. 

Коэффициент распространения вируса в Северной столице составил 0,93.

Общее количество  заболевших в Петербурге достигло 30,6 тысяч. За вчерашний день в городе вылечились 79 человек, по всей стране выписали 3110 пациентов. За последние сутки тест на коронавирус в Петербурге сдали  13 211 человек.  Число тестов резко сократилось в выходные: ранее проверяли на наличие вирусной инфекции в среднем свыше 17 тысяч человек.

В целом по стране за сутки выявлено 5 765 новых случаев. Всего зарегистрировано 812,5 тысяч инфицированных.

Примечательно, что Ленобласть за минувшие сутки не попала в топ-10 регионов, пишет Фонтанка.Ру. Всего на территории региона обнаружено 43 новых случая

По данным на 26 июля, под наблюдением врачей находятся 1 485 человек. Из них 79 - в обсерваторе, 1078 - на самоизоляции, 328 - контактные. 

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