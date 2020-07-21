Главный военно-морской парад в Петербурге: программа

Сегодня, 08:41

Анна Лисова

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Главный военно-морской парад в Петербурге: программа

26 июля в 11:00 в Петербурге начнется празднование Дня Военно-Морского Флота России. 

В этом году праздник, конечно же, не обойдется без парада. Но некоторые изменения в программу празднования все же были внесены.

Празднование Дня ВМФ России будет проходить в акватории Невы и на Кронштадском рейде. Поэтому в городе пришлось ввести ряд ограничений для транспорта, а также изменить график разводки мостов. 

Известно что откроет парад парусник XVII века — ботик Петра I «Фортуна». Всего в параде будет участвовать 46 кораблей и подводных лодок. Зрителям покажут копию линейного 54-пушечного корабля 4-го ранга «Полтава». Современные корабли в частности представит первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов».

В воздушной части парада задействуют 41 единицу авиационной техники. В парадную группу авиации включены самолеты Су-25, Ми-8, Ка 31Р и множество других.

С поздравительной речью к личному составу ВМФ России из Петербурга обратится президент РФ Владимир Путин.

Стоит учитывать, что в городе действует ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Поэтому в специальную зону, которую подготовили для просмотра парада пускать зрителей буду только по специальным приглашениям. 

В 14:00 на Дворцовой площади начнется концерт, посвященный Дню ВМФ. Идти он будет без зрителей, но посмотреть его смогут все желающие в онлайн-трансляции либо в эфире телеканала «Санкт-Петербург». На организацию и проведение этого концерта было потрачено 30 млн рублей. 

Завершится праздник традиционным салютом, который начнут запускать в 22:30 на пляже Петропавловской крепости и на набережной южной оградительной стенки в Кронштадте.

 

 

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