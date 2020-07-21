Эксперт назвала самые грибные места в Петербурге и Ленобласти

Вчера, 20:17

Александр Зуев

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Эксперт назвала самые грибные места в Петербурге и Ленобласти

Лето и начало осени - грибное время. Многие и опытные, и начинающие грибники отправляются в лес, где можно набрести на грибную поляну. 

Член Санкт-Петербургского микологического общества Мила Калинина рассказала о грибных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Ленобласти самым грибным считается Выборгский район, а в Санкт-Петербурге хороший урожай можно собрать в Курортном районе, отметила эксперт. Но, как отметила Калинина, в любом районе можно отыскать грибные места. Некоторые грибники порой набирают полные корзины неподалеку от черты города. Она также добавила, что каждый грибник старается  держать грибные места в секрете. Наряду с этим Калинина дала самый главный совет — незнакомые грибы лучше обходить стороной. Чтобы не принести домой ядовитые грибы, стоит спросить о них у опытных грибников или узнать  информацию в Интернете.

Эксперт также заявила, что в Ленобласти можно собирать грибы с трубчатым гименофором, так как среди них нет ядовитых. Но есть желчный гриб, который похож на подберезовик или  белый, его можно определить по розоватому трубчатому слою.  Желтый гриб горчит, а это означает, что его брать нельзя. Калинина также напомнила, что отравление грибами - явление отнюдь нередкое, поэтому грибники должны быть крайне осторожными, пишет ФАН.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что польза лесных грибов сильно преувеличена. Дело в том, что с грибами, в которых нет никаких витаминов, в организм могут попасть и вредные вещества.

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