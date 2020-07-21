Больше 7 тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19 в Санкт-Петербурге

Сегодня, 17:34

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Больше 7 тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19 в Санкт-Петербурге

Со старта пандемии в Питере коронавирусной инфекцией заразилось уже больше 7 тысяч работников медучреждений. Такими данными поделился губернатор города Александр Беглов. 

Он добавил, что этот показатель включает не только медиков, но и специалистов по кадровой политике, бухгалтеров и прочего персонала больниц. Сюда же относят и заразившихся, которые легко или же бессимптомно перенесли коронавирус. 

Градоначальник считает, что такое немалое число можно объяснить широким охватом тестирования в Санкт-Петербурге. Александр Беглов также сообщил, что медработники города тестируются на COVID-19 каждую неделю.

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