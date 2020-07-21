Ученый рассказал петербуржцам о «неадекватных грибников»

Сегодня, 08:47

Сергей Нилов

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Ученый рассказал петербуржцам о «неадекватных грибников»

Такие люди могут гулять в парках города. Ученый-миколог Михаил Вишневский, являющийся автором нескольких научно-популярных книг о грибах, в интервью с «Невскими новостями» поведал о «грибниках», которые интересуются несъедобными грибами. Он также предупредил, что такие люди могут быть опасными для окружающих из-за своей неадекватности. Поэтому, если вы находитесь на прогулке в парке с семьей и детьми, от таких людей лучше держаться подальше.

Эксперт высказал свое предположение, что из-за того, что год был богат на дожди, количество грибов увеличится. А также и «грибных» наркоманов может стать больше. У людей, употребляющих галлюциногенные грибы может наблюдаться агрессия, для них легко встрять в драку на улице и, даже, совершить преступление. По словам Вишневского, Петербург, благодаря близости Финляндии и Скандинавии, стал отправной точкой развития у наркоманов употребления галлюциногенных грибов. Петербург и его окрестности считаются наибольшим лакомым местом для собирателей такого вида грибов.

По утверждениям специалистов ЦПКиО, в последние несколько лет не зафиксировано случаев правонарушений, совершенных под действием наркотических грибов. В парках Северной столицы постоянно проводятся проверки на наличие таких опасных растений. Пока никаких наркотических растений обнаружить не удалось. Петербургским ученым некоторое время назад удалось выявить геном опасного гриба, который атакует растения и организм человека, попадая в него.

Наркотические грибы отличаются по своему виду от съедобных. Они имеют невзрачный вид, мелкие, их не сразу заметишь. Осторожно следует употреблять и съедобные грибы. Собирать нужно только те растения, в которых вы полностью уверены. Детям до 14 лет есть грибы нельзя, это опасно для их здоровья. Причиной является недостаточное количество ферментов в несозревшем организме для их нормального переваривания.

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