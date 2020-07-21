В Петербурге учащихся младших классов начнут кормить бесплатно

Сегодня, 16:11

Юлия Родина

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В Петербурге учащихся младших классов начнут кормить бесплатно

С 1 сентября 2020 года  вступает в силу закон от 18 июня «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» в части обеспечения бесплатным горячим питанием всех обучающихся 1-4 классов. Правительство Петербурга уже утвердило перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания в школах. На данный момент проект находится на этапе разработки единого стандарта и программы развития оказания услуги по обеспечению горячим питанием учеников. 

Финансировать данный проект планируется изфедерального бюджета. Соответствующая заявка на дополнительные денежные средства уже отправлена в Министерство просвещения.

Также сообщается, что ранее оплата питания для учеников младших классов возлагалась на бюджетные деньги на 70-100%. Сейчас же это станет бесплатным для всех учеников 1-4 классов.

Отметим, что сегодня в школах Петербурга функционирует 719 сырьевых столовых и 89 буфетов, в которых налажена система снабжения и контроля качества продуктов. 

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