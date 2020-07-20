В Петербурге снесли первую хрущевку по программе реновации

В Санкт-Петербурге снесли первую расселенную хрущевку в рамках программы реновации, запущенной в 2008 году. Первой локацией ликвидации дома стала 2-я Комсомольская улица. Столь долгий процесс объясняется расселением жильцов, один из которых отказался оставлять свою квартиру, потребовав от застройщика непосильный 1 млн за 1 м?. Через год все же договорились. «Российская газета» сообщает, что требовательному жильцу предоставили квартиру в новом жилом комплексе. По словам местных жителей, на торжество по поводу снесения хрущевки прибыл губернатор Александр Беглов и глава Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Отметим, что к 2026 году Петербург получит 25,5 тысяч кв. м. жилья по программе реновации.