Миллиардер Максим Левченко предложил губернатору Беглову уйти в отставку

Ситуация с торговыми центрами Петербурга стала поводом для того, чтобы управляющий партнер Fort Group миллиардер Максим Левченко призвал градоначальника Александра Беглова уйти в отставку.

Торговые центры в северной столице все еще не работают из-за пандемии коронавируса. И это, конечно же, приносит немалые убытки их владельцам. По словам Левченко, его центры не получили от государства никакой поддержки. Он подчеркнул, что ему не нужна никакая поддержка от государства. Бизнесмен только хочет, чтобы ТЦ смогли снова работать.

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Левченко заявил, что Беглов должен взять на себя ответственность и дать владельцам торговых центров и ресторанов возможность работать. Он считает, что если губернатор не в силах сделать это, то ему следует подать в отставку.

Бизнесмен предложил губернатору выйти на улицы города и посмотреть, что вокруг происходит.

«В метро биток, в электричке биток, в общественном транспорте, на улицах, рестораны все на самом деле работают, подпольно. Вы что этого не знаете? Вы сами туда ходите, все туда ходят! Для чего нужно это все беззаконие?» - сказал он.

Левченко подчеркнул, что открытие летних террас в кафе и ресторанах лишь частично решает проблему с заведениями общепита, поскольку они не могут выйти на уровень прибыли, который бы защитил их от банкротства.

Отметим: после выступления Левченко появилась информация о том, что Смольный может дать добро на открытие торговых центров уже в ближайшее время. Но когда точно это произойдет, пока не сообщается.