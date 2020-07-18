Петербуржцев из-за Карабаха оставят без армянских абрикосов

Сегодня, 08:52

Юлия Родина

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Петербуржцев из-за Карабаха оставят без армянских абрикосов

Петербуржцы могут остаться без армянских абрикосов. Причиной этому является вновь разгоревшийся конфликт из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

Стычка двух диаспор произошла в Петербурге на Софийской улице, где арендодатели, уроженцы Азербайджана, не дали фермерам из Армении выгрузить и реализовать свой товар. Последние были вынуждены продавать абрикосы у станции метро, при этом еще и повысив цену на 20 рублей за килограмм от изначальной. 

Пострадавшая сторона отметила, что с такой ситуацией они столкнулись впервые: ранее они не имели проблем в ведении бизнеса с уроженцами Азербайджана. 

Отметим также показательный факт похожего конфликта в Москве, где администрация торговых площадок «Фуд Сити» вывела армянские фуры за территорию рынка под предлогом безопасности, а далее обратилась к армянским торговцам с просьбой убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское. Владельцами являются предприниматели азербайджанского происхождения Году Нисанову и Хараху Илиеву. 

Ситуация с обострением отношений между армянской и азербайджанской диаспорами в России стала следствием вооруженного столкновения на границе Армении и Азербайджана 12 июля. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах, есть погибшие.

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