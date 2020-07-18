В Петербурге сотрудники Смольного убрали незаконные летние кафе

В Петербурге сотрудники ККИ обязали владельцев кафе, оборудовавших незаконные летние террасы, демонтировать их.

В городе было изъято около 90 единиц уличной мебели, а всех нарушителей привлекли к административной ответственности, заявили в пресс-службе ККИ. Придется уплатить административный штраф «Кофейне № 1» в Кирпичном переулке, кафе «Волконский» на Большой Морской улице, кафе The line на Литейном проспекте, «Вьетнамскому кафе» на улице Маяковского и другим. Как уточнили в ККИ, всего к ответственности привлечено 22 директора. Также было составлено 9 протоколов об административном правонарушении из-за того, что некоторые сотрудники кафе работали без масок и перчаток.

Нынешним летом подобных нарушений как никогда много, поскольку многие заведения из-за коронавируса открывают летние площадки. Но в ККИ отмечают, что далеко не все заведения могут расставлять столики на улицах, не создавая дополнительных трудностей для пешеходов.

Летним кафе разрешили работать в Петербурге с 29 июня. И в некоторых учреждениях города даже начали требовать с посетителей деньги за бронь места на летней террасе.