Лама петербургского дацана умер в возрасте 40 лет

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Анна Лисова

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Лама петербургского дацана умер в возрасте 40 лет
Лама петербургского Дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо

В возраст 40 лет скоропостижно скончался лама петербургского Дацана Гунзэчойнэй Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Информация об этом была размещена на странице Дацана Гунзэчойнэй в социальной сети «ВКонтакте», передает 78.ru.

«С искренними молитвами о наилучшем перерождении провожаем ламу Дацана в последний путь», - говорится в сообщении.

В петербургском Дацане Лосал Жамсо служил с 2017 года. Те, кто знал его, отмечают, что он всегда готов был прийти на помощь. Лосал Жамсо был открытым, общительным и жизнерадостным человеком. Его уход из жизни стал невосполнимой утратой для его родных и близких.

Похоронят Баира Бальжинимаев на его родине – в селе Алханай Читинской области. Родился он 8 апреля 1979 года. Обучался в Агинской Буддийской Академии, проходил обучение в Тибете, а также в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. Продолжительное время также работал в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане. В Дацане сообщили, что в связи с кончиной ламы в расписании мероприятий Дацана сегодня произойдут изменения.

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