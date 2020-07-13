В Петербурге открыто дело на протестующих, перекрывших Невский

Сегодня, 14:59

Анна Лисова

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В Петербурге открыто дело на протестующих, перекрывших Невский

В отношении активистов, которые в четверг, 16 июля, перекрыли в Петербурге Невский проспект, заведено уголовное дело. 

У площади Восстания через Невский проспект они натянули баннер против обновления Конституции. Горожане вышли на улицу с полотном, на котором было написано «Меняй власть, а не Конституцию». Автомобилисты, несмотря на растяжку, пытались проехать по дороге, сигналили. Видео акции опубликовал оппозиционный телеграм-канал «Объектив Реалии».

В итоге баннер подняли выше, и спустя несколько минут движение по Невскому проспекту было возобновлено. Тем не менее участники этой акции могут попасть под суд. Хотя при проведении акции никто из участников акции задержан не был. 

Правоохранители никого не задерживали, но наблюдали за происходящим. По данным организаторов, акцию поддержали около 3 тыс. человек. 

А сегодня стало известно, что в отношении участников акции возбуждено уголовно дело. За создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры положен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на 15 суток, сообщает «Фонтанка».

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