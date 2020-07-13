Названы пять самых опасных по коронавирусу районов Петербурга

Сегодня, 10:16

Анна Лисова

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Названы пять самых опасных по коронавирусу районов Петербурга
Эпидемия коронавируса

Новая информация о заболевании коронавирусом по районам Петербурга от рабочей группы межведомственной медицинской комиссии за июнь 2020 года показала, в каких районах города больше всего случаев заражения коронавирусом. Так, в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 попали Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейский районы Петербурга.

Больше всего больных выявлено в Невском районе. Там на 16 июля зафиксировано 2726 случаев заражения, а у 6594 жителей этого района подозревали коронавирусную инфекцию. В Приморском районе города подтверждено 2669 случаев заражения, а с подозрением было зафиксировано 11 476 человек. В Красносельском районе коронавирус диагностировали у 1573 человек и зафиксировано 6202 подозрений, в Кировском — 1023 (5586), Адмиралтейском — 543 (3945).

Меньше всего заразившихся в пяти района Петербурга: в Московском районе, где выявили коронавирусную инфекцию у 770 человек, а 1095 человек были под подозрением на заражение; в Центральном районе коронавирус диагностировали у 557 человек, а подозревали заражение 969 человек; в Курортном районе COVID-19 выявлен у 602 человек, а под подозрением – 754; в Петроградском районе коронавирус обнаружен у 456 человек, и зафиксировано 899 подозрений на заражение; в Кронштадтском районе COVID-19 заразились 312 человек, а под подозрением на заражение было 515 человек.

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