Владельцы ТЦ в Петербурге на действия Смольного пожаловались Путину

Сегодня, 09:51

Ольга Громова

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Владельцы ТЦ в Петербурге на действия Смольного пожаловались Путину

Владельцы 30 крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга адресовали обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на действия Смольного, который не дает им открыться и вернуться к работе. Обращение подписано руководителями и владельцами таких ТЦ в Петербурге, как Fort Group, «Адамант», «Галерея», «Питер Радуга», «Жемчужная Плаза», «Охта Молл» и другие. В письме они просят главу державы обратиться к Смольному с призывом разрешить открыться торговым центрам Петербурга.

«Понять логику Смольного становится все труднее. Особенно на контрасте с поведением мэрии Москвы, где открылось практически все, что было закрыто на время пандемии. Остается апеллировать только к вам как к главе государства, отвечающему в том числе и за благополучие родного города», - говорится в письме.

Подписанты обратили внимание на то, что в ТЦ и ТРЦ заняты около четверти трудоспособных граждан Северной столицы. При этом все они находятся в подвешенном состоянии, так как неизвестно, когда смогут вернуться к работе.

В Смольном почему-то упускают из виду, что здания торговых центров оборудованы современными системами обеззараживания воздуха и вентиляции, а площади огромные и позволяют посетителям соблюдать социальную дистанцию, пишет «Коммерсант».

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