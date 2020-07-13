Из временного госпиталя в Ленэкспо вывезли последних пациентов

Вчера, 20:21

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Из временного госпиталя в Ленэкспо вывезли последних пациентов

Низкая нагрузка послужила причиной расформирования состава временного госпиталя, о чем людям и сообщили недавно. 15 июля стены медучреждения покинули последние коронавирусные пациенты. Скорее всего, новых больных павильоны выставочного комплекса больше не увидят. Медицинских работников, временно обслуживающих госпиталь в Ленэкспо, возвращают в госпиталь для ветеранов войн.

Больница в Ленэкспо могла принять 1000 пациентов. Организация временного пристанища зараженных коронавирусом в легкой форме обошлась Петербургу почти в 600 млн рублей. Оно проработало три с лишним месяца.

За период своего функционирования госпиталь получил дурную славу. Больные были недовольны жарой днем и холодом ночью, отвратительным запахом и отсутствием средств гигиены.

Фактически последней каплей стало 15 тысяч рублей штрафа для молодой медсестры, которая в день посещения госпиталя губернатором Александром Бегловым расстегнула свой защитный костюм.

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