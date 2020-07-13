Заболеваемость коронавирусом пошла на спад в Петербурге

В Петербурге постепенно сокращается количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает «Фонтанка ». 15 июля стало известно, что за последние сутки в Северной столице было выявлено 264 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с болезнью. В целом, отмечают эксперты, можно говорить о том, что наконец-то заболеваемость COVID-19 в городе на Неве пошла на спад. Общее число зараженных в Петербурге уже достигло 28 406 тыс. человек, из которых выздоровели 21 746 пациентов. Но при этом за минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали еще 19 пациентов, после чего число умерших от COVID-19 в Петербурге выросло до 1 676 человек.

Отметим, в июле в Петербурге начало снижаться число выздоровлений в сравнении с июнем. Эксперты связывают это в том числе и с особенностями работы медучреждений, которые могут держать пациентов до дня поступления новых больных, чтобы не терять финансирование.