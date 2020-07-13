Петербургский патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом

Патологоанатом рассказал о главной ошибке исследователей COVID-19. Врачи-патологоанатомы ломают головы над механизмом, по которому развивается коронавирусная инфекция. Хотя бытует мнение, что причины смерти от COVID-19 обычно очевидны. Как признался руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг, картину, открывающуюся при вскрытии пациента с диагнозом коронавирус, можно отнести к разряду «ожидание&реальность».

Так, по словам медика, патологоанатому сразу открываются пораженные легкие. Но при этом часто бывают поражены и другие органы: кишечник, головной мозг, надпочечники, почки, лимфатические узлы, миокард и селезенка. Почти все умершие имели сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ожирение, бывали комбинации с туберкулезом и даже ВИЧ. Всеволод Цинзерлинг подчеркивает, что наличие двух и больше хронических заболевания, связанных друг с другом патогенетически, играет практически ключевую роль.

Далее врач рассказывает, что иногда по формальным признакам прозектор может предположить с большой долей вероятности, что вирус спровоцировал неблагоприятное развитие хронической болезни. Так, сейчас медицина располагает данными, что «корона» может поражать надпочечники и привести к эндокринной недостаточности. А тяжелое состояние пациента мешает выявить эту патологию. Также есть данные, что влияние вируса на органы иммунногенеза провоцирует иммунодефицит или индуцирует аутоимунные поражения. А вот по ишемической болезни сердца информации крайне мало, чтобы возможно было сделать какие-то выводы. Эксперт также заявил, что практически все скончавшиеся от коронавируса страдали тромбозами как в артериях, так и в венах. Но их роль в механизме смерти - разная.

Не менее серьезный вопрос о времени сохранения в организме вируса «короны» и его возможности вызывать хронические формы инфекции. Все это требует скрупулезного изучения. Специалист дал свою оценку распространенному мнению о схожести коронавируса и гриппа. Эти болезни отличаются не только на уровне организма, они по-разному поражают клетки.

«Но мы не можем говорить о гриппе вообще. Морфологические проявления инфекции значительно меняются в зависимости от варианта вируса гриппа, — добавил он. — В гриппе 2016 года появились черты, похожие на микроскопические изменения при ковиде. Был обнаружен новый эффект — цитопролиферативный. Это значит, что клетки мерцательного эпителия бронхов сразу не гибнут, инфекция становится более длительной, заразный период продлевается, активный период болезни длится до трех недель», - объясняет профессор.