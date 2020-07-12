В Петербурге начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн

По подозрению в покушении на получение взятки в размере 1,69 миллиона рублей задержан менеджер филиала ОАО «РЖД».

Сообщают, что в Петербурге задержан начальник Октябрьского центра организации закупок. Согласно данным РЖД, эту должность занимает Александр Сулла.

Информацию о задержании менеджера РЖД сообщила пресс-служба СК РФ. В Следственном комитете уточнили, что задержанный хотел получить взятку от коммерческой организации за право обслуживания объектов водоснабжения, передает ПРАЙМ .

В СК рассказали, что подозреваемый потребовал взятку от генерального директора коммерческой организации. Действовал он через посредника, и лично о взятке гендиректору компании не объявлял. За взятку он гарантировал этой компании победу на аукционе за подряд по техническому обслуживанию объектов водоснабжения и инженерных сетей участков Октябрьской дирекции по теплоснабжению.

Тем не менее менеджера РЖД задержали, и сейчас он проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Задержание подозреваемого было осуществлено 13 июля сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В Сети были опубликованы кадры с места задержания. Судя по ним, начальник не хотел добровольно сдаваться, попытавшись скрыться от сотрудников УФСБ.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.