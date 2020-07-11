В Петербурге у открывшихся магазинов IKEA образовались очереди

В связи с открытием магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» между Петербургом и Ленобластью образовались огромные очереди на входе в торговый центр. Магазин получил разрешение работать только с 13 июля.

Очевидцы рассказывают, что толпы людей были с самого утра. Граждане выстроились вплотную змейкой между металлическими ограждениями. По предписанию Роспотребнадзора в Икее ограничено количество людей, которые могут одновременно войти в торговый зал.

Пользователи соцсетей охарактеризовали таких россиян, назвав их «идиотами».

Жители предполагают, что из-за таких активных покупателей ТЦ могут снова закрыть.

Одна из пользователей Сети возмутилась таким поведением и сказала, что если после таких толп ТЦ снова не закроют, это будет радостью. Она обвинила покупателей в том, что они не умеют ждать, а потом «ноют о последствиях». Также девушка отметила, что есть люди, которые не могут выехать в центр за одеждой, и они будут страдать из-за безответственных граждан, которым «приспичило в первый же день».

Другой комментатор рассказал, что, когда он ехал в окошко выдачи интернет-заказов, ему «стало дурно на это смотреть».

Еще одна женщина предположила, что в ТЦ «впускают быстро и пачками, как в «Леруа».