В Петербурге на две недели продлили запрет на работу ТРК

Сегодня, 12:51

Анна Лисова

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В Петербурге на две недели продлили запрет на работу ТРК
Запрет на работу ТРК

В Петербурге запрет на проведение массовых мероприятий и работу торговых центров будет действовать до 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного, передает РБК. Также еще две недели нельзя будет в Северной столице посещать лесопарковые зоны. Но с 14 июля в городе в полном объеме возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, бань и некоторых бытовых услуг. Также спортсменам разрешено заниматься в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Ограничения снимают для тех организаций, которые смогут обеспечить соблюдение социальной дистанции. Также обязательно должна проходить регулярно дезинфекция помещений.

Владельцы и менеджеры ТРК негативно оценили решение о продлении ограничений.

В РБК Петербург ранее сообщили, что суммарная площадь работающих магазинов, открытых в торговых центрах города, в первом полугодии 2020 года сократилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Девелоперы Петербурга ранее обратились в Роспотребнадзор с просьбой открыть ТРК как можно скорее. Письмо подписали представители около 40 торговых комплексов города, в их числе представители ХК «Адамант», FortGroup, Jensen Group, ТРЦ «Галерея». Комментируя ситуацию с выходом города из карантина, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подчеркнул, что ТРК откроются только тогда, когда в больницах будет свободно 50% коек, подготовленных для пациентов с коронавирусом.

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