В Петербурге начали закрываться спортивные клубы. Банкротства стартовали в апреле, но и после того, как были сняты ограничения и город почти вернулся к нормальной жизни, они не прекратились. Всего с начала коронавирусной пандемии в городе на Неве навсегда закрылись порядка 20 процентов всех клубов, пишет «Фонтанка».

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии России предполагают, что до 2021 года с рынка в стране могут уйти порядка 60-70 игроков. Похоже, что в Петербурге закрытие будет проходить гораздо активнее, нежели в других российских городах. Так, в северной столице только за первую неделю июня уже закрылись несколько клубов сети AlexFitness. Информация нашла подтверждение в пресс-службе компании. Также в этот временной промежуток закрылся фитнес-центр Hard Fitness.

Информацию о возврате средств за абонементы клиентам клубы пообещали обнародовать через несколько дней.

«Фонтанка» обращает внимание на то, что в очень подвешенном состоянии сейчас находятся и клубы, расположенные в ТРК. Они не смогли приступить к работе с 6 июля, как другие, но надеялись, что смогут это сделать с 13 числа.

Но в новых поправках в 121-е постановление, о которых губернатор Петербурга Александр Беглов уведомил в минувший четверг, для них не появилось никаких послаблений. Некоторые, вероятно, начнут работать вне закона. Что будет с законопослушными клубами, которые рискуют растерять всех клиентов и пойти по стопам обанкротившихся конкурентов, неизвестно.

По некоторым данным, вернуть потраченные на абонементы деньги хотят около 15 процентов недовольных клиентов.