Похороны блогерши Насти Тропицель, погибшей на Бали, прошли в Петербурге

Сегодня, 19:34

Ольга Громова

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Похороны блогерши Насти Тропицель, погибшей на Бали, прошли в Петербурге

В Петербурге днем сегодня, 11 июля, прошли похороны знаменитой 18-летней блогерши Анастасии Зубриной. В России ее знают как Настя Тропицель (Настя Тропи). Россиянка погибла на Бали 21 июня - она насмерть разбилась на мотоцикле.

Прах Насти Тропицель похоронили на Серафимовском кладбище. Траурную церемонию посетило много ее преданных поклонников и друзей.

Кремация Насти прошла 25 июня на Бали. Родные не смогли присутствовать при этом - из-за закрытых границ они не смогли вылететь в Индонезию. И только в начале июля прах Тропицель удалось доставить в Петербург.

По информации издания «Невские новости», к урне с прахом отец погибшей блогерши приложил письмо, камень с острова Бали, на котором она погибла, а также поделку лебедя, которую она сделала в детстве собственными руками.

Отец Насти насыпал и зерна кофе - Зубрина его просто обожала при жизни.

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