В квартире на Ленинском в Петербурге нашли мертвого младенца и его пьяную мать

Сегодня, 14:46

Ольга Громова

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В квартире на Ленинском в Петербурге нашли мертвого младенца и его пьяную мать

Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства смерти полуторамесячного младенца, труп которого был найден в квартире дома №76/1 по Ленинскому проспекту.

По информации издания «Конкретно», утром правоохранителям позвонили и сообщили, что по указанному адресу находится мертвый ребенок. Полицейские, отреагировавшие на звонок, прибыли в квартиру и обнаружили там тело новорожденного. Рядом с ним находилась его 32-летняя мать. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции доставили ее в отдел и передали следователям Следкома. Петербурженка, возможно, сможет пролить свет на обстоятельства смерти сына.

Отмечается, что телесных повреждений на теле младенца, которые бы указывали на насильственную смерть, в ходе визуального осмотра не обнаружено.

Следователи ждут заключение судмедэкспертов, которые смогут установить причину гибели мальчика.

Семья, где произошла трагедия, полная, на учете не состоит. Оба родителя безработные.

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