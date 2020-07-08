Поднятый над школой в Петербурге радужный флаг назвали диверсией

Сегодня, 20:16

Александр Зуев

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Поднятый над школой в Петербурге радужный флаг назвали диверсией

В Петербурге у здания школы №511, расположенной в Пушкинском районе, рядом с российским триколором появился радужный флаг ЛГБТ. К этому времени цветастое знамя уже сняли. 

По словам завуча учреждения, в школе сейчас проходит единый государственный экзамен. Она также назвала этот инцидент диверсией. 

О том, что радужный флаг развивается на территории школы, сообщила в соцсетях местная жительница. Как оказалось, ее дочь сделала фотографию, на которой красуется флаг ЛГБТ. Этот снимок был размещен в соцсети, после чего девочке якобы начали поступать звонки с угрозами от учителя. Но завуч школы заявила, что у нее нет информации об угрозах в адрес девочки.

Между тем в администрации Пушкинского района города заявили, что кадры записи камер видеонаблюдения  показали, что 9 июля две девушки повесили на флагшток радужный флаг. Затем запечатлели вид цветастого полотнища и скрылись.

Флаг ЛГБТ провисел у здания школы не более 5 минут, поскольку его сразу приметила охрана, после чего полотнище было тут же снято, пишет КП - Санкт-Петербург  .

Отметим, что руководство школы обратилось в полицию, чтобы решить, есть ли в поступке девушек состав преступления. Кроме того, в пресс-службе Пушкинского района отметили, что информация об инциденте будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.

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