В Петербурге власти удивились своим запретам на работу магазинов

Власти Петербурга удивились, что в городе не работают некоторые магазины, которые расположены в гипермаркетах. Речь идет о торговых точках, расположенных в продуктовых гипермаркетах, которые не имеют отдельного входа. Поскольку сейчас могут работать все магазины с отдельным входом. Но при этом сохранился запрет на работу торговых центров. А вот о магазинах, которые арендуют площади в закассовых зонах продуктовых гипермаркетах никаких уточнений не было. По сути, они располагаются в гипермаркете, но не имеют отдельного входа.

Выяснить ситуацию касательно таких торговых точек попыталась хозяйка магазина профессиональной косметики в одном из гипермаркетов «Окей» Вероника. Через соцсеть она обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову, рассказывает Фонтанка . Ей ответили представители комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Предпринимательнице сообщили, что никаких формальных ограничений на работу ее магазина нет, поэтому ее торговая точка может обслуживать покупателей.

Когда предпринимательница уточнила, будет ли полученный ответ основанием для открытия точки, в ведомстве посоветовали перечитать 121-е постановление. Поэтому Вероника намерена обратиться в Центр развития и поддержки предпринимательства за QR-кодом, который позволяет возобновлять деятельность торговый точки после снятия ограничений.