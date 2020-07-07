Пропавшая в Ленобласти девочка-подросток найдена мертвой на берегу Невы

Вчера, 20:05

Ольга Громова

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Пропавшая в Ленобласти девочка-подросток найдена мертвой на берегу Невы

В Кировске Ленинградской области найдена мертвой девушка 2003 года рождения, которая с 4 июля находилась в розыске как пропавшая без вести. Об этом сообщает издание «Невские новости», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что информация об обнаружении девушки без признаков жизни, лежащей в пяти метрах от Невы на улице Набережной в Кировске, поступила от прохожих в 22.00 во вторник, 7 июля.

Оперативно-следственная группа следов насильственной смерти в ходе осмотра тела не обнаружила. При девушке были нательные вещи, iPhone, рюкзак с помадой, расческой, сигаретами и тапочками.

Труп передан судмедэкспертам. Они установят причину смерти 17-летней девушки.

Издание подчеркивает, что погибшая нигде не училась и не работала, но состояла на двух спецучетах - в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере.

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