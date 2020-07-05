В Петербурге расселят первую пятиэтажку в рамках программы реновации

В июле в Петербурге будет полностью расселено первое пятиэтажное здание, которое включено в программу развития застроенных территорий. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

Отметим, что в Петербурге программа расселения и сноса хрущевок действует на протяжении последних 12 лет, однако она показала довольно скромные результаты. Под действие программы попали 24 многоквартирных дома, из них 22 должна расселить компания «СПб Реновация», 2 — «Воин-В».

Известно, что инвесторы обещали управиться с реализацией программы к 2019 году, но поняли, что не получится, и решили через суд добиться продления контракта. В итоге им назначили новый срок – 2063 год.

«Воин-В» и «СПб Реновация», которые стали участниками адресной программы «Развитие застроенных территорий» в 2008 году, взяли обязательство передать треть от 8 млн квадратных метров застройки жильцам расселенных домов. По мнению экспертов, реновация остается актуальной темой для Северной столицы, пишет Фонтанка.Ру .

В июне ЗакСобрание приняло законопроект, согласно которому власти Петербурга получают право разрабатывать планы мероприятий, которые проводятся при сносе государственных домов, включенных в реновационную программу.