В Петербурге мини-рюмочные запретили с 1 января 2021 года

В Петербурге с 1 января 2021 года закроются все мини-рюмочные. Соответствующее решение принято Законодательным собранием города.

В окончательном чтении депутаты поддержали законопроект, который вводит запрет на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах, чья площадь зала обслуживания менее 50 кв. м.

Стоит отметить, что депутаты немало подискутировали по поводу необходимости введения такого запрета. Но также предприниматели жаловались, что это может обойтись городу в миллионы потерянных доходов.

По словам депутата Максима Резника, сотни предпринимателей обратились к парламентариям, сообщая, что закрывая небольшие рюмочные в домах, город потеряет также тысячи рабочих мест.

«Они говорят тревожные цифры: принятие закона приведет к выпадению 700 млн прямых доходов города и, как они оценивают, 1,4 млрд общие будут потери, 6 тысяч рабочих мест может потерять город», — сказал он.

Резник отмечает, что сейчас важно создавать дополнительные рабочие места, а не затруднять работу бизнеса.

В то же время автор инициативы Денис Четырбок напомнил, что граждане, проживающие в домах, где расположены небольшие рюмочные, постоянно жалуются на посетителей этих заведений. И хотя законопроект о закрытии рюмочных обсуждался более года, никакого варианта, который бы устроил всех, предприниматели не предложили.

Отметим, петиция в защиту мини-баров в Интернете собрала чуть боле 5000 голосов. Но, как считает Четырбок, большинство поддержали эту петицию лишь из солидарности с коллегами.