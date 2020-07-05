Полиция Петербурга пьяного мотоциклиста ловила со стрельбой

Очередная погоня со стрельбой за нарушителем произошла в Петербурге. На сей раз полиция была вынуждена применить табельное в отношении нетрезвого байкера.

Во вторник около 9 часов утра в поле зрения сотрудников ДПС попался мотоцикл без номерных знаков, проезжавший у дома №125 по проспекту Энгельса мотоцикл без регистрационных знаков. Заинтересовавшись байком и его водителем, они начали преследовать транспортное средство, требуя остановиться.

Байкер требованиям сотрудников ДПС не внял - нарушая ПДД и вспахивая газоны, он и дальше мчал вперед.

И тогда инспектор, как того требует закон «О полиции», достал свой табельный пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда же и это не подействовало, полицейский выпустил несколько пуль по колесам байка.

В итоге в 6-м Верхнем переулке водителя-нарушителя задержали. Это 32-летний уроженец Приморского края. Как и предполагал инспектор, он был пьян. Позже выяснилось, что именно из-за пьяной езды мужчину ранее лишили водительских прав.

В отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.