Майора полиции подозревают в убийстве подполковника в Петербурге

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Майора полиции подозревают в убийстве подполковника в Петербурге
Полиция

По сообщению издания «Фонтанка», 15 мая родственники подполковника полиции Санкт-Петербурга обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека. Как заявили близкие, накануне у пропавшего была намечена встреча с еще одним полицейским имевшим звание майора. После этой встречи подполковника никто не видел. Как вскоре удалось установить следствию, офицеры были не просто коллегами по работе, а имели общий цветочный бизнес. Причем на встрече наверняка была беседа о задолженности подполковнику примерно в миллион рублей.

8 июля, по сообщению все той же «Фонтанки», в следственный комитет города вызвали бывшего омоновца, чье имя пока скрыто в интересах следствия. По показаниям мужчины, потерпевшему действительно пообещали вернуть долг, вот только делать это никто не собирался. На подполковника напали, задушили, а тело убитого спрятали в одном из гаражей Колпино. В кабинете и квартире попавшего под подозрение майора полиции сейчас проводятся обыски. Есть сведения, что тело подполковника уже обнаружено.

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