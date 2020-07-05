Частная скорая Coris в Петербурге может прекратить работу

Сегодня, 10:52

Анна Лисова

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Частная скорая Coris в Петербурге может прекратить работу
Частная скорая помощь Coris

В Петербурге под угрозой закрытия частная скорая помощь ООО «Корис Ассистанс» (Coris). Об этом сообщает «РБК Петербург», ссылаясь на главу компании Льва Авербаха. Он объяснил, что здание, в котором сейчас располагается Coris могут отдать под оборудования нового корпуса больницы Святителя Луки для лечения пациентов с коронавирусом. Помещение, которое сейчас арендует Coris, принадлежит ЛОМО. Оно находится на Чугунной улице. Там Coris работает уже 20 лет. Но недавно руководство ООО «Корис Ассистанс» получило уведомление о расторжение договора аренды.

В пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга сообщили, что город планирует выкупить это помещение, чтобы создать там новый корпус госпиталя. Преимуществом данного здания является то, что оно находится вблизи медучреждения. В комздраве отмечают, что больница святителя Луки имеет много профилей деятельности, некоторые из которых уникальные. Поэтому крайне важно, чтобы это медучреждение могло не просто функционировать на нынешнем уровне, но и развиваться.

В комздраве уже заявили, что в Петербурге необходимо создать пул «быстро мобилизуемых стационарных коек» для лечения больных коронавирусом, поскольку опасность второй волны коронавирусной инфекции все еще существует.

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