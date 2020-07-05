Петербург готовит дополнительные койки перед второй волной коронавируса

Сегодня, 12:42

Анна Лисова

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Петербург готовит дополнительные койки перед второй волной коронавируса
Дополнительные койки перед второй волной коронавируса

В Петербурге идет подготовка ко второй волне коронавируса, о чем сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает «Петербургский дневник». Он сообщил, что медучреждения должны заранее проработать возможность быстрого создания коечного фонда для больных с COVID-19. При этом, в случае если вторая волна будет идти сдержанно, то с коронавирусными больными будут работать в Боткинской больнице и в Филатовской больнице. Первая сможет принимать взрослых пациентов, тогда как во второй планируется оказывать медицинскую помощь детям.

По его словам, в Петербурге будет создан «быстро мобилизуемый пул стационарных коек». Специалисты считают, что он должен быть больше, чем число заболевших. Подготовка к новой волне, отмечает Лисовец, ведется в город активно, чтобы все больные могли своевременно получить медицинскую помощь.

«Наши городские больницы уже обеспечены шлюзами и санпропускниками, у них есть запасы средств индивидуальной защиты и лекарств, и, что самое главное, наши медики приобрели опыт», — сказал Лисовец.

На данный момент в Петербурге идет создание дополнительных койкомест. Также прорабатывается возможность возведения новой клиники Госпиталя для ветеранов войн. В планах - реконструкция больниц в Колпино и Петродворце. Город уже договорился о выкупе ЛОМО, а в «Ленэкспо» специалисты работают над расширением развернутого там временного госпиталя.

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