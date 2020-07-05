В Петербурге суд на 100 тысяч оштрафовал поликлинику за отсутствие масок

В Петербурге поликлиника заплатит 100 тысяч за отсутствие масок и других средств индивидуальной защиты. По постановлению Фрунзенского райсуда Санкт-Петербурга ГКУЗ «Городская поликлиника №56» должна будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей - такое административное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологической сферы медучреждения.

В объединенной пресс-службе судов северной столицы разъяснили, что в поликлинике не было достаточного количества ни СИЗ, ни антисептиков. В течение апреля-июня в медучреждении велось служебное расследование большого количества зараженного коронавирусом персонала - 17 человек. При этом оказалось, что там не было необходимого месячного резерва защитных костюмов, респираторов, бахил, антисептика и пр. Также в поликлинике в ходе обследования сотрудников поздно фиксировали случаи заражения. Теперь медучреждение понесет административное наказание.