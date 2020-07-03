В Петербурге из-за нового закона могут закрыться около 100 баров

В закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции» были внесены поправки, которые уже успешно прошли несколько чтений. В случае их принятия многие алкогольные заведения Петербурга могут закрыться. Согласно новому законодательному правилу, алкоголь разрешено будет продавать в заведениях площадью более 50 квадратных метров. Ранее нормативом было 20 кв.м.

Владельцы приличных популярных баров города малого метража возмущены новой инициативой. Нововведение предложено для того, чтобы избавиться от многочисленных «наливаек». Однако вместе с ними ограничения коснутся и хороших заведений, излюбленных петербуржцами. По данному поводу владельцы баров создали петицию на платформе Change.org. Хозяева заведений обратились к Губернатору Петербурга Александру Беглову и депутатам ЗАКСа с просьбой разрешить работу небольших баров, которые находятся в жилых домах города. В обращении сказано, что площадь заведения не характеризует качество предоставляемых услуг в нем.

Вместе с алкогольными маркетами находятся под угрозой закрытия сотни баров с небольшой площадью. Владелец сети баров «Барслона» Андрей Федотов утверждает, что инициаторы данных поправок должны разобраться, какие из небольших заведений относятся к плохим «наливайкам», которым следует закрыться, а какие заведения являются нормальными и могут продолжать свою работу.