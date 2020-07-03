Три женщины пострадали после нападения алабая в Петергофе

Сегодня, 13:30

Анна Лисова

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Три женщины пострадали после нападения алабая в Петергофе

В Петергофе на Троцкой Горе алабай искусал за один день трех женщин, пишет «Мегаполис».

Собака, со слов пострадавших и очевидцев, гуляла без поводка и присмотра хозяина. Жители микрорайона рассказывают, что и раньше видели, как эта собака прогуливается сама. 

5 июня собака напала на 25-летнюю девушку, которая вышла из магазина. Пострадавшую госпитализировали с серьезными ранами. Алабай прокусил своей жертве ногу, руку и ягодицу. По словам медиков, она в Николаевской больнице проведет не менее трех недель, поскольку в раны попала инфекция от зубов и сразу зашить было нельзя. Девушке предстоит курс антибиотиков. 

Спустя полчаса алабай также на Троицкой Горе искусал еще одну женщину. Еще через несколько часов собака напала еще на одну женщину. 

Со слов жителей Троицкой Горы, агрессивная собака гуляла и ранее одна. Они надеются, что хозяин алабая понесет ответственность за то, что по его недосмотру пострадали люди. В полиции уже выяснили, что алабай принадлежит 32-летнему безработному жителю дома №10 по улице Троицкая Гора. 

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