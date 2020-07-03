В Петербурге строители обнаружили надгробия XIX века

Сегодня, 09:51

Александр Зуев

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В Петербурге строители обнаружили надгробия XIX века

В Выборгском районе Петербурга, на Новолитовской улице, где возводят жилой комплекс «Облака на Лесной», была обнаружена могильная плита середины XIX века.

Судя по всему, древняя надгробная плита, которую строители нашли за пределами участка, оказалась на стройке вместе с привезенным грунтом. Такое предположение сделал застройщик Setl Group. Специалисты тоже так считают, ведь кладбища на месте стройки не было, а на камни со старых разоренных кладбищ можно наткнуться в самых неожиданных местах.

На плите указано имя наследницы купеческой династии Агафьи Савишны Дурдиной, скончавшейся в 1841 году, пишет 78.ru 

Эта династия славилась производством спиртных напитков. Известный представитель купеческого семейства и основатель знаменитой династии Иван Дурдин жил в домах на Обводном канале и Петергофском проспекте. Он прошел путь от крепостного крестьянина до владельца пивоварного завода, став купцом первой гильдии и потомственным почетным гражданином.

Останки членов семьи промышленников Дурдиных захоронены на Митрофаньевском кладбище.

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