В Петербурге вновь растет количество заболевших коронавирусом

В Петербурге снова наблюдается рост зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция была обнаружена у 275 человек.

Лидером по количеству заболевших в России по-прежнему остается Москва. За последние сутки коронавирус в столице был выявлен у 650 человек. Вторую позицию занимает Московская область. Там за стуки было зарегистрировано 287 заболевших. На третьем месте с 275 заболевшими находится Петербург.

Всего в России за последние сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 6736 новых пациентов в 84 регионах. Умерли 134 человека. Полностью излечился 3 871 больной.

Отмечается, что рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге начался с 30 июня. Роспотребнадзор считает, что причиной этого вляются массовые мероприятия.