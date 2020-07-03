В Петербурге вновь растет количество заболевших коронавирусом

Сегодня, 16:07

Анна Морозова

0

Image 16+
В Петербурге вновь растет количество заболевших коронавирусом

В Петербурге снова наблюдается рост зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция была обнаружена у 275 человек.

Лидером по количеству заболевших в России по-прежнему остается Москва. За последние сутки коронавирус в столице был выявлен у 650 человек. Вторую позицию занимает Московская область. Там за стуки было зарегистрировано 287 заболевших. На третьем месте с 275 заболевшими находится Петербург.

Всего в России за последние сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 6736 новых пациентов в 84 регионах. Умерли 134 человека. Полностью излечился 3 871 больной.

Отмечается, что рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге начался с 30 июня. Роспотребнадзор считает, что причиной этого вляются массовые мероприятия.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге отметили «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

3-07-2020, 23:58

Дом ребенка в Петербурге наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии

3-07-2020, 23:45

Петербург лидирует по числу пациентов с расстройством психики

3-07-2020, 19:06

Renault подбил Lamborghini в Петербурге

3-07-2020, 09:13

В Петербурге торговые комплексы пока не планируют открывать

2-07-2020, 22:49

В Петербурге группа молодых людей сожгла флаг России

2-07-2020, 20:04

После самоизоляции спрос на официантов вырос вдвое в Петербурге

2-07-2020, 13:23

Петербуржцы объяснили, почему стоят в больших очередях в магазины

2-07-2020, 12:32

Беглов назвал главные условия открытия закрытых заведений в Петербурге

2-07-2020, 10:41

В Петербурге после пандемии женятся по 200 пар в день

2-07-2020, 09:07

В Петербурге задержали водителя внедорожника, устроившего стрельбу на дороге

1-07-2020, 10:54

30 июня ураган повалил деревья по всей территории Ленобласти

30-06-2020, 20:02

В центре Петербурга за три месяца закрылось 120 кафе и магазинов

30-06-2020, 16:55

В Петербурге возбудили дело против кафе из-за неэтичной рекламы

30-06-2020, 12:17

Из аэропорта Пулково 29 июня отменили 12 рейсов в Москву

29-06-2020, 15:12

В Петербурге кафе и рестораны возобновили работу

29-06-2020, 11:32

Петербургские ученые считают, что второй волны коронавируса уже не избежать

29-06-2020, 10:16

Скейтер головой разбил стеклянную остановку на Невском проспекте в Петербурге

28-06-2020, 22:58

Роспотребнадзор запретил открывать ТЦ «Мега» в Петербурге

28-06-2020, 15:54

Вандалы снова испортили граффити с Бодровым в Петербурге

28-06-2020, 14:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров