Разгульные вечеринки на Рубинштейна и Дворцовой посетил ОМОН: задержаны 49 человек

Сегодня, 14:09

Ольга Громова

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Разгульные вечеринки на Рубинштейна и Дворцовой посетил ОМОН: задержаны 49 человек

Разгульные вечеринки на центральных улицах посткарантинного Петербурга продолжаются. Отчеты о них регулярно появляются в социальных сетях на страницах самих участников. Полиция пытается навести порядок, но не всегда это получается. В ночь с субботы на воскресенье, 5 июля, с рейдом на Рубинштейна, Думскую и Дворцовую площадь решил нагрянуть ОМОН.

Стражам порядка удалось посетить все места, где собирается по ночам шумная питерская публика, в том числе бары и рестораны. В результате после рейда ОМОН доставил в отделения 49 человек для оформления административных протоколов.

Нарушения, как рассказали в ГУ МВД по городу и Ленинградской области, самые разные.

Так, большинство жителей города на Неве, которые попались в поле зрения ОМОНа во время рейда (44), были оштрафованы за употребление алкоголя в неположенном месте. Одного гражданина привлекли к ответственности за нарушение тишины, еще 3 - за мелкое хулиганство, одного человека - за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.

Полицейские побывали и в барах, работающие навынос. Составлено три протокола за нарушение тишины.

На Рубинштейна работник одного из заведений был привлечен к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним.

Попали под «раздачу» и некоторые владельцы авто.

По данным «Фонтанки», в ходе рейда 13 водителям были выписаны протоколы из-за неправильной тонировки.

В ходе проверки документов и осмотра транспортных средств обнаружена машина, находящаяся в розыске как скрывшаяся с места ДТП.

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