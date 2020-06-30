В Петербурге отметили «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Вчера, 23:58

Ольга Громова

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В Петербурге отметили «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом после снятия ограничений в Петербурге был ожидаемым. Об этом заявила глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, передает Интерфакс. В некоторой степени это следствие отмены действовавших ранее ограничений.

«Послабления введены, жители почувствовали тепло, сняли маски», — заявила Башкетова.

При этом главный санитарный врач Северной столицы не считает небольшой всплеск заболеваемости поводом для возвращения к строгим ограничениям.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в городе на Неве пошла на спад в минувшем месяце. Количество новых случаев COVID-19 снизилось до 220-230 в сутки, тогда как еще в мае оно было на уровне 300-400.

Несколько последних дней в Петербурге регистрируется ежедневно по 250-260 новых случаев коронавирусного заражения.

Благодаря тому, что заболеваемость в Петербурге в июне резко снизилась, в городе были сняты многие ограничения. Так, снова открылись парки, детские площадки, небольшие магазинчики, летние кафе. С 6 июля будут доступны музеи, фитнесс-залы, бассейны.

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