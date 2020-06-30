Дом ребенка в Петербурге наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии

В психоневрологическом доме ребенка №6 в Петербурге в мае шесть сотрудников заразились коронавирусом, а двое - завхоз и воспитательница - скончались.

Так, 75-летнюю завхоз доставили в Госпиталь для ветеранов войн с признаками пневмонии. Туда же увезли и 67-летнюю воспитательницу. Обеих женщин спасти не смогли. После этого инцидента Роспотребнадзор провел проверку, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемических мер.

2 июля ведомство провело еще одну проверку, в ходе который снова был выявлен ряд нарушений, пишет moika78.ru . Так, на инвентаре не было маркировки, отсутствовала санитарная одежда, прошедшие обработку детские принадлежности хранились на подоконнике.

В связи с этим Василеостровский районный суд Петербурга вынес предупреждение администрации детского учреждения из-за вспышки инфекции, связанной с рядом нарушений (ст. 6.3 КоАП РФ).