Renault подбил Lamborghini в Петербурге

ДТП с участием желтого Lamborghini произошло в Петербурге на углу Коломенской улицы и Свечного переулка, сообщает «Фонтанка ». Уже известно, что за рулем этого автомобиля был Youtube-блогер Дмитрий Рудиков, известный в сети как Димас из Батайска. Со слов очевидцев, дорогая иномарка столкнулась с серой Renault Logan. У «Ламборгини» выбито правое переднее стекло и немного помята дверь. Находившиеся в автомобилях люди серьезно не пострадали, отделавшись лишь легкими ушибами и ссадинами.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что желтый спорткар едет по дороге, когда на перекрестке в него врезается другая иномарка. Известно, что Lamborghini находился на главной. Водитель желтого автомобиля попытался уйти от столкновения, но ему удалось лишь частично смягчить удар.

Накануне Димас разыграл в соцсетях автомобиль стоимость в 17 млн рублей. Он обещал передать его победителю в субботу.