После самоизоляции спрос на официантов вырос вдвое в Петербурге

Сегодня, 13:23

Анна Лисова

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После самоизоляции спрос на официантов вырос вдвое в Петербурге
Официант на обслуживании

В Петербурге увеличился спрос на официантов в два раза после того как отменили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, передает 1prime.ru. Информация об увеличении спроса на официантов была размещена на сервисе для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Только за первую неделю после снятия ограничений число вакансий выросло на 50% по сравнению с началом июня, а во вторую неделю — на 100%. В мае же число вакансий сократилось на 77%, поскольку в конце весны многие учреждения не работали.

Эксперты отмечают, что сейчас устроиться официантами чаще хотят женщины. Они опубликовали 68% резюме на вакансию «официант». Средний возраст соискателей составляет 23 года. Сейчас в России наибольший спрос на официантов не только в Петербурге, но также в Москве и Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и Тюменской области.

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