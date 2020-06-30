После самоизоляции спрос на официантов вырос вдвое в Петербурге

В Петербурге увеличился спрос на официантов в два раза после того как отменили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, передает 1prime.ru . Информация об увеличении спроса на официантов была размещена на сервисе для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Только за первую неделю после снятия ограничений число вакансий выросло на 50% по сравнению с началом июня, а во вторую неделю — на 100%. В мае же число вакансий сократилось на 77%, поскольку в конце весны многие учреждения не работали.

Эксперты отмечают, что сейчас устроиться официантами чаще хотят женщины. Они опубликовали 68% резюме на вакансию «официант». Средний возраст соискателей составляет 23 года. Сейчас в России наибольший спрос на официантов не только в Петербурге, но также в Москве и Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и Тюменской области.