Петербуржцы объяснили, почему стоят в больших очередях в магазины

Сегодня, 12:32

Анна Лисова

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Петербуржцы объяснили, почему стоят в больших очередях в магазины
Очередь в магазин «Zara»

В Петербурге вновь выстроились очереди к магазинам одежды, пишет «КП-Петербург». Очередь была у магазина «Зара» на Невском проспекте. Также покупатели выстроились в очередь у магазина H&M на Площади Восстания и у «Золотого яблока» в «Невском центре».

В ожидании возможности попасть в помещение магазина, люди шутят, что пока даже не знают за чем стоят. Прохожие же смеются, что все они пришли голосовать на «модный участок». Оказалось, что далеко не все пришли в магазины одежды из-за распродаж. Одна из женщин призналась, что ранее купила некоторые вещи в магазине, но поскольку они ей не подошли, то теперь вынуждена стоять в очереди, чтобы их сдать.

Стоящие в очереди люди говорят о том, что в магазинах нет больших скидок. Тем не менее, люди вынуждены простаивать даже по часу под магазином, чтобы приобрести одежду или обувь. Ведь, к примеру, дети могли вырасти из той одежды, которая была у них в прошлом году. Немало модников и вовсе избавляется от старого гардероба после окончания сезона, чтобы порадовать себя потом новыми вещами.

Интересно, что в магазины не таких известных брендов очередей в основном нет. Но, все же, немало модников готовы стоять под магазином, чтобы получить вещь от известного бренда.

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