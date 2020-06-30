В Петербурге после пандемии женятся по 200 пар в день

В Петербурге после пандемии, спеша поскорее зарегистрировать брак, женятся по 200 пар в день. Из Смольного поступила информация, что после послабления коронавирусных ограничений многие молодые и не очень петербуржцы спешат связать себя узами брака. Сейчас во дворцах бракосочетаний и районных ЗАГСах фиксируется до 200 браков в день.

Как прокомментировали в горадминистрации, одновременно в помещении во время торжественной церемонии могут пребывать не более 10 человек и обязательно в масках и перчатках, а на входе брачующимся измеряют температуру. Для фотографов и видеооператоров также обязательными являются средства индивидуальной защиты. По требованию Роспотребнадзора после каждой пары в помещении проводят санитарную обработку.

Напомним, браки в Петербурге не регистрировали целых три месяца в связи с карантином. За это время успели подать заявления на вступление в брак почти 10 тысяч пар. Около 2 тысяч решивших пожениться отложили это важное событие на более поздний срок. Почти столько же пар не явились на церемонию, а более 6 тысяч - обошлись на регистрации брака без гостей.