В Петербурге после пандемии женятся по 200 пар в день

Сегодня, 09:07

0

Image 16+
В Петербурге после пандемии женятся по 200 пар в день
Регистрация брака

В Петербурге после пандемии, спеша поскорее зарегистрировать брак, женятся по 200 пар в день. Из Смольного поступила информация, что после послабления коронавирусных ограничений многие молодые и не очень петербуржцы спешат связать себя узами брака. Сейчас во дворцах бракосочетаний и районных ЗАГСах фиксируется до 200 браков в день.

Как прокомментировали в горадминистрации, одновременно в помещении во время торжественной церемонии могут пребывать не более 10 человек и обязательно в масках и перчатках, а на входе брачующимся измеряют температуру. Для фотографов и видеооператоров также обязательными являются средства индивидуальной защиты. По требованию Роспотребнадзора после каждой пары в помещении проводят санитарную обработку.

Напомним, браки в Петербурге не регистрировали целых три месяца в связи с карантином. За это время успели подать заявления на вступление в брак почти 10 тысяч пар. Около 2 тысяч решивших пожениться отложили это важное событие на более поздний срок. Почти столько же пар не явились на церемонию, а более 6 тысяч - обошлись на регистрации брака без гостей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

30 июня ураган повалил деревья по всей территории Ленобласти

30-06-2020, 20:02

В центре Петербурга за три месяца закрылось 120 кафе и магазинов

30-06-2020, 16:55

В Петербурге возбудили дело против кафе из-за неэтичной рекламы

30-06-2020, 12:17

Из аэропорта Пулково 29 июня отменили 12 рейсов в Москву

29-06-2020, 15:12

В Петербурге кафе и рестораны возобновили работу

29-06-2020, 11:32

Петербургские ученые считают, что второй волны коронавируса уже не избежать

29-06-2020, 10:16

Скейтер головой разбил стеклянную остановку на Невском проспекте в Петербурге

28-06-2020, 22:58

Роспотребнадзор запретил открывать ТЦ «Мега» в Петербурге

28-06-2020, 15:54

Вандалы снова испортили граффити с Бодровым в Петербурге

28-06-2020, 14:10

В Петербурге зарегистрировано дело против главврача детской поликлиники

27-06-2020, 14:46

На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

26-06-2020, 15:46

В Петербурге уточнен порядок оказания плановой медицинской помощи

26-06-2020, 14:09

В Петербурге детские оздоровительные лагеря откроют в июле

26-06-2020, 10:40

В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса

26-06-2020, 09:59

В Петербурге парк 300-летия огородили от посетителей вторым забором

25-06-2020, 20:11

Аномальная жара продлится до конца месяца в Петербурге

25-06-2020, 16:22

В Петербурге перестали штрафовать за прогулки по паркам

25-06-2020, 16:06

Врачи Петербурга предлагают родственникам пациентов взятки за коронавирус

25-06-2020, 10:22

Массовая вечеринка прошла на Дворцовой площади в Петербурге перед парадом Победы

24-06-2020, 18:18

В Петербурге власти запретят открывать мини-рюмочные

24-06-2020, 11:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров