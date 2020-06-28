В центре Петербурга за три месяца закрылось 120 кафе и магазинов

За последние три месяца в центре Петербурга были вынуждены закрыться 120 кафе, магазинов и ресторанов. Доля пустующих помещений стрит-ритейла возросла на 2,3 процента. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL.

В компании уточнили, что в тяжелой ситуации кафе и рестораны оказались еще в сентябре минувшего года, когда доходы населения начали резко сокращаться. Однако после введения связанных с коронавирусом ограничений ситуация усугубилась.

Общепит, который занимает треть всех помещений на основных торговых улицах города на Неве, несет наибольшие потери и убытки. 26 процентов среди закрытых объектов стрит-ритейла по итогам второго квартала сего года занимают кафе и рестораны.

На втором месте оказались продуктовые магазины. Зачастую они переезжают из центра города в локации более удачные, с гораздо меньшей стоимостью аренды, например.

Телеканал отмечает, что чаще всего питерские арендаторы отказываются от помещений на Владимирском проспекте. Доля пустующих объектов там увеличилась до 15,7 процентов - то есть почти в три раза.

Отсутствие туристов на Невском вынудило закрыться и некоторые сувенирные лавки.